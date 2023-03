(c) B.LEAGUE

Aminado si Kai Sotto ng Hiroshima Dragonflies na kailangan niyang mag-improve para sa mga susunod na Japan B.League games.

Pumuntos ng 10 ang 7-foot-2 Pinoy sa kanyang debut game para sa Hiroshima sa kanilang pagkatalo sa Ryukyu Golden Kings noong nakaraang Miyerkoles, 86-78.

Sa kabila ng double-digit scoring, tila naging anemic naman ang kanyang rebounding output. Nakakuha siya ng dadalawang rebound kumpara sa kanyang 4.52 average noong siya ay nasa Adelaide 36ers pa.

“That’s probably the main thing that I have to improve on for our next games because rebounding and defending the rims are my biggest assignments. I need to get better on that,” ang sabi ni Sotto makaraan ng kanilang pagkatalo.

“I had very few rebounds... I know that that’s gonna be key for me heading towards the next game.”

Sasalang ulit sila sa laro sa Miyerkoles. Makakaharap nila ang Kyoto Hannaryz nina Matthew Wright.

“We didn’t win the game, but there are a lot of positives to see. Really looking forward to our next games,” aniya.

