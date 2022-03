Mula sa website ng PBA

Matapos igiya sa dalawang magkasunod na panalo ang NorthPort, kinilala ang shooting guard na si Robert Bolick bilang player of the week ng PBA Press Corps.

Bumida si Bolick sa patuloy na pagratsada ng NorthPort sa PBA Governor’ Cup matapos pumukol ng halos triple-double sa dalawang laro ngayong linggo.

Tumipa ng 25.5 puntos, 11.5 assists, at 9.0 rebounds kada laro ang dating San Beda University cager upang mapahaba ang winning streak ng kaniyang koponan sa lima.

Dahil dito, kumakatok sa pintuan ng playoffs ang NorthPort tangan ang 5-5 na kartada. Kababalik lamang ni Bolick sa liga matapos maglaro sa Gilas Pilipinas sa katatapos na 2023 FIBA World Cup Asian qualifiers.

Naungusan ng manlalaro sina June Mar Fajardo ng San Miguel at NLEX players na sina Kris Rosales at Kevin Alas para sa lingguhang pagkilala.

"Kailangan ko talaga bumawi sa team kasi nanalo sila ng dalawang mabibigat na laban," ani Bolick na hindi nakalaro nang talunin ni Batang Pier ang nangungunang Magnolia Hotshots at Phoenix Super LPG.

"Happy na happy ako na binigyan nila ng life 'yung team namin. 'Yung 0-5, 'yung ibang team, puwedeng bumigay eh. Pero hindi kami. Nagbago na mentality namin. Dumating si Kuya Arwind (Santos), may winning culture,” paliwanag ng basketbolista.

“Kailangan namin 'yun. Akala ng iba, wala na kami. Pero eto kami, lumalaban kami."

Naunang nagtala ng 30 puntos si Bolick sa panalo nila kontra Blackwater, 116-103. Nagsama pa ito ng 11 boards, anim na assists at tatlong steals.

Sa sumunod na laban kontra Terrafirma, nagpakawala ng 21 puntos si Bolick na kinatampukan pa ng career-high 17 assists upang ilista ang 124-117 comeback win ng NorthPort.

Malaking tulong umano, ayon kay Coach Pido Jarencio, ang pagbabalik ni Bolick sa koponan dahil nabigyan nito ng pag-asa ang mga kasama na nalugmok na sa 0-5 na simula sa torneo.

"Berto is Berto. He is the heart and soul of the team. Blessing na nakabalik na siya. Tutulungan na niya tayo at tutulungan na niya kami sa run namin. Malaking bagay si Berto," saad ni Jarencio.

Tatapusin ng Batang Pier ang elimination round kontra sa TNT.