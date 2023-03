Magnolia forward Calvin Abueva. PBA Images.

MAYNILA -- Nairecord ni Calvin "The Beast" Abueva ng kanyang ika-5,000th career point nang talunin ng Magnolia ang Blackwater, 110-95, nitong Miyerkoles.

Sa kanilang pagkapanalo, napalakas ng Hotshots ang tsansa na makakuha ng twice-to-beat advantage sa playoffs sa record na 7-4.

Iyon naman daw ang magimportante, ayon kay Abueva.

"Ang akin, manalo kami," aniya.

"Hindi individual honors ang inaano ko kung papaano kami mapunta sa finals, makuha ang title."

Apat na buwan lang nakakalipas nang makuha rin ni Abueva ang kanyang ika-1,000th na career offensive rebound.



Ang sikreto aniya sa kanyang pagkuha ng individual records ay ay walang kapagurang effort.

"Dinadaan lang 'yan sa energy, effort sa court. Ang big deal talaga d'yan kung makakapunta ka sa finals," sabi ng "The Beast."

