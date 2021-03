ALAMIN: Pinoy athletes, teams na may tsansa pang pumasok sa Tokyo Olympics

MAYNILA—May ilan pang atleta at koponang may tsansa pang makapasok sa Tokyo Olympics nitong Hulyo hanggang Agosto.

Sa golf, may pag-asa pa ngang makakuha ng medalya sina Yuka Saso at Bianca Pagdanganan.

Ika-21 si Saso, habang ika-41 naman si Pagdanganan sa world rankings na kailangan nilang panatilihin para mag-qualify.

“Yeah, it’s good news that Yuka and Bianca are very highly ranked. Basically for the IGF and Tokyo 2020, they base it on the Rolex rankings,” ani Bones Floro, secretary general ng National Golf Association of the Philippines.

Inaasahan ding papasok ang skateboarder na si Margielyn Didal, kung ibabase ang kaniyang world ranking na 12 ngayon.

"Kampante naman ako sa kung anong numero ko ngayon sa world rank. But if I could compete and make it better good. But I'm good na sa number na yan if mag o-Olympics," ani Didal.

Watch more in iWantTFC

Pampalakas ng kumpiyansa kay Didal ang napanalunnang Fast Feet in the East Award at Style for Miles Award mula sa 2020 Asia Skate Awards.

Ang Gilas Pilipinas may tsansa pang pumasok sa Olympics matapos bigyan ng slot sa Olympic Qualifying Tournament sa Hunyo sa Belgrade.

Ang Pilipinas ang papalit sa nag-back out na New Zealand, at makakasama nila sa Group A ang Serbia at Dominican Republic na maglalaban sa Hunyo 29 hanggang Hulyo 4.

Ayon sa Samahang Basketbol ng Pilipinas, posibleng maging bahagi ng team sina NBA hopeful Kai Sotto, at Angelo Kouame, na nasa Senado na ang bola para sa pagiging naturalized player niya.

"Obviously, Kai has also been committed to the Gilas program. If there’s any opportunity for him to participate, he will, of course, balancing it with his calendar there in the US,” ani SBP president Al Panlilio

“Ange Kouame, hopefully will have gotten his passport by then. Kouame is now in the Senate, his papers are there,” dagdag niya.

Plano ng Gilas na magsimula ng pag-eensayo sa gitna ng Marso.

— Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News