Si Mark Magsayo noong laban niya kay Gary Russell. Mitchell Leff, Getty Images/AFP

Nakadalawang subok si Mark Magsayo para makalusot sa 126-pound limit ng kanyang WBC interim featherweight title fight kontra Brandon Figueroa sa Toyota Arena sa Ontario, California sa Linggo, Manila time.

Naunang tumimbang sa 126¾ pounds ang tubong Tagbilaran at binigyan siya ng Califonia State Athletic Commission ng dalawang oras para magbawas pa ng timbang.

Sa kanyang pagbalik, tagumpay niyang nalusutan ang limit sa timbang na 125¾ pounds.

Si Figueroa ng US naman ay tumimbang sa eksaktong 126 pounds.

Umaasa si Magsayo na makabawi matapos isuko ang WBC featherweight belt kay Rey Vargas via unanimous decision.

"For this fight, it's different. Rey Vargas is a running man. And this guy [pointing to Figueroa] he comes to fight," sabi ni Magsayo sa final bago ang laban.

"Expect that there is a brawl fight there. Brandon Figueroa is not gonna back out. He comes forward. I've been prepared for this fight. I've preparing since last year, October, until now. We're ready."

Sinabi naman ni Figueroa na hindi magiging madali ang laban para kay Magsayo.

Tulad ni Magsayo, dati rin siyang kampeon.

"I want to do everything to win this fight. I can box. I can get in there to hurt him with a body shot. I can fight lefty or righty. I have every ability to beat him," aniya.

"I want to make a big statement. I want to leave my mark and I want to make more titles."

Sinabi naman ni Magsayo na handa siya sa anumang strategy na gagamitin ni Figueroa.

"Whatever style he's gonna do, forward, backward, everything, we're ready for that. We're prepared for that. I've been fighthng good fighters, good body punching fighters. I can take it," ayon sa Pinoy.

'I'm not a big talker. I don't talk too much but there's gonna be a knockdown in this fight."

Ang manalo sa labang ito ay haharap kay Vargas.