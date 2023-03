Nagkairingan sina Thirdy Ravena at Chris Ross sa social media matapos magkomento ang una sa pagkatalo ng PBA teams sa ginaganap na East Asia Super League (EASL) Champions Week sa Japan.

Nagkomento si Ravena, na naglalaro para sa San-En NeoPhoenix ng Japan B.League, na talagang hindi madaling maglaro sa mga liga sa Japan at South Korea.

“And they thought playing here was easy,” sabi ni Ravena sa Twitter matapos matambakan ang San Miguel Beer at Talk 'N Text ng higit kumulang tig-30 points sa EASL Champions Week.

“And they thought it was so easy to play out here in Japan and Korea,” sinabi rin ni Ravena sa kanyang Instagram story.

Sumagot naman ang Beerman na si Chris Ross na tila ba sinasabing hindi alam ni Ravena ang talagang nangyayari.

"No need to bring anyone down. You have no clue what’s goin on over here bro chill," ani Ross.

Pinaliwanag pa ni Ross na hindi tulad ng mga PBA teams, ang mga nakalaban nilang koponan na Ryukyu Golden Kings at Utsonomiya Brex ay kasakasama na ang kani-kanilang import para sa buong season.

"These teams have their imports all season. We’ve played with Cam(eron Clark) for a month and Jessie (Govan) for 5 days. Come on now!" dagdag niya.

Nagpahirap din sa San Miguel ang pagkawala ni June Mar Fajardo na na-injure sa laban nila kontra Ryukyu.

Pero niliwanag naman ni Ravena, na anak ng dating PBA player na si Bong Ravena, na hindi siya nagpaparinig sa PBA teams kung hindi sa mga fan na sinasabing nagpapapawis lang daw sila ng kapatid niyang si Keifer sa B.League para sa dagdag na kita.

"Big bro ain't talking down on nobody. My dad's in one of those teams why would I? I'm not even throwing shade at the PBA. That tweet is for all the Filipino basketball fans who discredit and hate on some of us for being out here, esp me and my bro," sabi ni Ravena.