PBA: Sangalang 'di na makakaabot sa Governors' Cup

Hindi nakikita ni Magnolia coach Chito Victolero na makakabalik pa sa PBA Governors' Cup ang kanilang big man na si Ian Sangalang.

Matagal tagal na ring hindi lumalaro si Sangalang dahil sa "undisclosed illness."

"Right now nagpapagaling pa si Ian. I can not disclose y'ung medical terms. 'Yung mga medical staff ang makakasagot ng maayos," ayon kay Victolero matapos ang kanilang 129-109 na pagkapanalo sa NorthPort nitong Huwebes.

Gusto ng Magnolia tactician na pagtuunan ng pansin ni Sangalang ang kanyang paggaling nang sa ganoon, hindi magkaroon ng kumplikasyon sa kanyang pagbabalik.

"I think baka hindi umabot si Ian [sa Governors' Cup]. We want 'yung health mai-focus niya para pagbalik ni Ian mas healthy," aniya. "We will not force him to play this conference para mas maganda ang recovery niya."

"Pero going to recovery siya," pagtitiyak pa ni Victolero.