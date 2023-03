Pumukol ng siyam na sunod-sunod na three-pointers si Don Trollano nitong Huwebes para igiya ang NLEX sa 142-125 na pagkapanalo laban sa Terrafirma sa PBA Governors Cup.

Bukod sa nag-set siya ng record bilang kau-unaunahang local player ng NLEX na naka-score ng 44 points, siya rin ang kaisa-isang nagtalaga ng siyam na consecutive triples sa PBA history.

Pag-amin ni Trollano, humahabol siyang maka-score ng 50 points nitong Huwebes para pa-birthday sa teammate na si Asi Taulava na nag-celebrate ng ika-50th na kaarawan niya.

"Sinabihan ako ni Kuya Asi na 'Go get 50' dahil birthday niya. I'm trying to get 50 pero minalas ako e," aniya.

Bukod sa record na naitala ni Trollano, natapatan din ng NLEX ang league record para sa pinaka-maraming three-point shots sa isang laro sa bilang na 23.

Natuwa ang kanyang coach na si Frankie Lim dahil nag-ala Allan Caidic daw si Trollano.

Pero mas mahalaga raw sa kanila ngayon ang pagkapanalo laban sa Terrafirma.

"I want him to shoot and score," ani Lim. "Ang naisip ko lang 'yung mga tipong Allan Caidic ang gumagawa ng ginawa niya. I'm happy for him and happy for my team."

"What matters most is the W. Very important sa amin tonight."

