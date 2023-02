PANOORIN: Genil "The Untamed" Francisco wagi sa UAE Warriors 36

ABU DHABI - Panalo si Genil "The Untamed" Francisco laban kay Shamil Magomedov ng Russia, via technical submission sa laban ng lightweight division ng UAE Warriors 36 na ginanap sa Etihad Arena sa UAE nitong Sabado, February 25.

Lumaban din si Jayson Margallo ng Pilipinas kontra Xavier Alaoui ng Canada. Panalo si Alaoui via guillotine choke. Nagsalpukan din ang pambato ng Pilipinas na si Mark Gregory Valerio vs. pambato ng Amerika na si Dennis Buzukja.

Panalo si Buzukja via stoppage thru strike. Nagbunyi ang mga Pinoy sa Abu Dhabi sa pagkapanalo ni Francisco at proud din sila sa ipinakitang lakas nina Margallo at Valerio.

PANOORIN ANG VIDEO: