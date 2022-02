Alvin Barbero, bigong umabante sa World Snooker Federation Championship sa UK

SHEFFIELD - Tinuldukan ng Pinoy snooker player na si Alvin Barbero ang kanyang kampanya sa World Snooker Federation Championship sa Sheffield, United Kingdom.

Ito’y matapos siyang talunin ng pambato ng England na si Harvey Chandler sa knock-out stage. Sa kabila nito, buong ipagmamalaki pa rin si Barbero ng ating mga kababayan dahil sa kanyang ipinamalas sa torneyo.

“Syempre nakakaproud din. Every athlete naman karangalan sa bansa natin,” sabi ni Alvin Barbero, Snooker player ng Philippine Team.

Iwinagayway ng kaisa-isang kinatawan ng Philippine team ang bandila ng Pilipinas nang pataubin niya ang English player na si Isa Ishtiaq sa ikalawa niyang laro.

Hindi rin ito naging madali para kay Barbero lalo’t sa una niyang sabak sa laban, nabigo siyang talunin ang atleta mula sa Wales na si Tyler Rees.

Hindi man naiuwi ang kampeonato, masaya pa rin ang pride ng Isabela sa pagkakataong muling makapaglaro sa international tournament.

“Dahil nga sa nangyaring pandemya (at) before nung Southeast Asian Games,” dagdag ni Barbero. Mas nakilala pa si Barbero sa snooker nang masungkit niya nitong huling SEA Games sa Pilipinas ang Silver medal.

Bronze medalist naman siya sa 2015 SEA Games sa Singapore. Malayo man,buo ang naging suporta ng pamilya at mga kaibigan ni Barbero.

“God bless you, daddy! I love you!” sabi ni Maylyn Blaire-Barbero, misis ni Barbero, kasama ang kanilang anak. “Nandito kami, kaibigan mo, best para sa bayan,” sabi ni Marlon Bernardino, Sports Writer at commentator, kaibigan ni Barbero.

Todo pasasalamat rin si Barbero sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang karera.

“Si sponsor (kong) si Kevin Lee sa tulong na binigay mo sa Philippine Sports,” pasasalamat ni Barbero.

Hinirang namang kampeon ang Chinese player na si Jianhui Si mula sa 277 Snooker players na lumahok sa torneyo.

Susunod namang aabangan si Barbero sa nalalapit na Southeast Asian Games sa Vietnam ngayong Mayo.

