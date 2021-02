PBA: Magandang buhay pangako ng SMC boss kung maayos ang laro ni Abueva

Mukhang magiging maayos ang pagsasama ng Magnolia at ni Calvin Abueva kung ipagpapatuloy ng kanilang bagong player ang maayos na paglalaro nito.

Sa katunayan, sinabi daw ng San Miguel Corp. sports director Alfrancis Chua, gusto niya sa kanilang bakod na manatili si Abueva hanggang magretiro siya, ayon kay Abueva.

"Ang sabi niya sa akin mas gusto ko dito ka na magretire, kasi dito mas alaga ka," aniya sa panayam sa "Chasedown".

Sinabi ni Abueva na nagustuhan ni Chua ang perfromance niya sa PBA bubble na isa sa mga rason kung bakit siya kinuha ng Magnolia sa Phoenix.

Aminado si Abueva na kabado siya bago nakipagpulong kay Chua, lalo't nagkaroon sila ng girian noong nasa Alaska pa siya.

Matatandaan na noong nagsalpukan ang Alaska at Ginebra sa 2014 Philippine Cup, inalaska ni Abueva ang Gin Kings sa pagmustra ng "nganga."

Pero hindi na raw binanggit pa ni Chua ang insidente ngayong nasa Magnolia na si Abueva.

"Parang may kaba ako kasi may nangyari sa amin in the past . . . Iyon naman ang ipinagpapasalamat ko kay boss Al, hindi na siya nagfa-flashback doon sa mga nangyari," aniya.

Hiling lang daw ni Chua mas pagbutihin pa ni Abueva ang laro niya.

"Basta't ayusin mo ang trabaho mo dito, gaganda ang buhay mo," ang sabi raw sa kanya.

"Niyaya nga akong uminom . . . Baka siguro nakaka-tatlong San Mig Light pa lang ako, ikaw nakaka-sampu na. Kwela siyang kausap."

FROM THE ARCHIVES

Watch more in iWantTFC