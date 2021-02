Basketball: Kai Sotto, realistic pa rin ba ang ‘NBA dream’?

Matapos kumpirmahin ng parehong kampo ni Kai Sotto at ng NBA G League na hindi muling ila-line up si Sotto sa Team Ignite, maraming nagtatanong kung ano na ang plano ng basketball teen prodigy.

One foot in the door na wikanga si Sotto sa kaniyang pangarap na mapa-draft sa NBA kung sana’y tinuloy niya ang paglalaro sa Ignite sa kasalukuyang truncated season ng G League.

Kasabay ng torneo, nataon naman ang pagbubukas ng liga sa 2021 FIBA Asia Cup qualifiers, kung saan may 3 sanang kritikal na laro ang Gilas Pilipinas.

Dahil nais umano niyang tumulong sa men’s national team, tinalikuran ni Sotto ang Ignite, bumalik ng Pilipinas matapos ang halos 2 taong training sa Amerika, at piniling sumabak sa qualifiers para sa bayan.

Kaso hindi natuloy ang qualifiers dahil sa COVID-19. At dahil dito, lumipad muli siya sa US kung saan sana’y makakasama uli siya sa Ignite.

Pero sa isang statement nitong Martes, pormal nang pinaalam ng NBA G League na hindi na maglalaro si Sotto para sa Ignite.

Kumbaga, isang malaking pinto ang biglang isinara sa NBA dream ni Sotto, na maraming nagsasabing may pinakamalaking tsansa sanang makalaro sa NBA sa kasaysayan ng mga homegrown Pinoy player.

May mga bintanang maaaring magbukas pa para kay Sotto; para sa isang skilled 7-footer na 18-anyos na player, hindi siya mawawalan ng mga opportunity.

Kung anuman ang gawin ni Sotto ngayon, dalawa lang ang pwedeng patunguhan nito — pwedeng maging isang stepping stone ito sa pagtuntong niya sa NBA.

Or pwedeng ma-maximize niya ang potensyal niya bilang isang mahusay na player, hindi nga lang pang-NBA.

Sa inyong opinyon, realistic pa rin ba ang NBA dream para kay Kai?

