TINGNAN: PH women’s football team sumabak sa Pinatar Cup sa Spain

MURCIA - Nakipagsagupaan ang Philippine Women’s Football Team laban sa international teams ng Wales, Scotland, at Iceland sa katatapos na 2023 Pinatar Cup na ginanap sa Murcia, Spain.

Iwinagayway ang bandila ng Pilipinas sa pagdayo ng mahigit 100 Pinoy mula sa iba´t ibang lugar sa Spain tulad ng Madrid, Alicante, Valencia, at Tarragona, at may nagmula pa sa UK at Italy.

Photo by Dulce Lada

Photo by Dulce Lada

Photo by Dulce Lada

Photo by Dulce Lada

Sa laban ng PH vs.Scotland noong February 18, walang tigil na palakpakan at sigawan, lalo’t naka-score ng goal ni Meryll Serrano. Pero sa huli nagwagi ang Scotland sa score na 2-1.

Ito ang kauna-unahang pagsali ng Philippine Team sa Pinatar Cup bilang paghahanda sa Women’s World Cup na gaganapin sa Hulyo sa Australia at New Zealand.

Photo by Dulce Lada

Photo by Dulce Lada

Photo by Dulce Lada

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Spain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.