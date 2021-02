PBA: Ex-coach Topex on Abueva trade — Better odds to win titles at Magnolia

Masakit man para kay Phoenix Super LPG head coach Topex Robinson na pakawalan si Calvin Abueva sa Magnolia, sinabi niyang mas lalaki pa ang tsansa ni Abueva na makakuha ng titulo sa bago niyang team.

"Alam naman natin na (Magnolia) is a title contender ever since. I mean, him playing there for the next three years, hopefully, will give him a better chance," ani Robinson sa ulat ng ipinost sa PBA.ph.

Malalim na ang pinagsamahan ng dalawa dahil ilang beses na silang nagkatrabaho mula San Sebastian sa NCAA, hanggang sa Alaska Aces at Phoenix kamakailan.

Aniya, tinuring na niyang anak-anakan si Abueva.

Sabi pa ni Robinson na hindi rin lingid sa kanilang dalawa na darating ang panahong magkakaroon ng oportunidad ang prized power forward na magkapwesto sa isang title contender.

Parte raw ito ng kanilang usapan noong nagdaan sa matinding pagsubok si Abueva dahil sa 16-month suspension.

"Prior to him entering the bubble I made a promise to him na if things will turn out well with him and if may opportunity na -- I'm talking about the future -- sabi ko, tutulungan ko siya. Mayroon kaming ganoong usapan," aniya.

Magkahiwalay man sila ng team, hindi pa rin daw magbabago ang turingan nila sa isa't isa.

Dagdag pa ni Robinson, pinili nilang itrade si Abueva dahil sa kanyang paniniwala ito ang mas makabubuti sa kanya.

"Kung may anak ka, you want... kung ano mas maganda para sa anak mo you will do it. Calvin knows this naman," ani Robinson.

"Bilog ang mundo. I mean, we might be separated sa trabaho pero the personal relationship has always been there, it's not gonna fade."

