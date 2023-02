Si Kai Sotto at Carl Tamayo. Kuha mula sa UAAP at NBL:

Inaaasahan na ni Carl Tamayo na muli silang magkakaharap ng kanyang basketball rival na si Kai Sotto ngayong kapwa sila maglalaro sa Japan B.League.

Parte na ng Ryukyu Golden Kings si Tamayo samantalang pumirma na rin sa Hiroshima Dragonflies ang dating National Basketball League player na si Sotto.

Aniya, "excited" siyang muling buhayin ang high school days nila sa UAAP juniors kung saan sila unang nagkatunggali.

“It will be fun and it’ll be exciting seeing Kai and me playing in the pro league at the same time,” sabi ni Tamayo nang pormal nang ipinakilala ng Ryukyu noong nakaraang Huwebes.

“We started playing as young players, we started in the youth team in the Philippines and now we’re playing in the B. League playing against each other.”

Dating kasama si Tamayo sa Nazareth School of National University na nakabanggan ni Sotto at ng Ateneo Blue Eaglets sa dalawang magkasunod na UAAP juniors Finals noong 2017 at 2018.

Looking forward din daw siyang makalaro ang dating Meralco import na si Allen Durham na parte na rin ng Golden Kings.

"Allen Durham, those guys are older than me, for sure they have more experience than me, I think they will help me to improve," sabi ni Tamayo.

Maghaharap ang Ryukyu at Hiroshima sa Marso 8 sa Okinawa Arena.



RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC