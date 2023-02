Danny Kingad ng Team Lakay. Handout photo

Tinitiyak ni Team Lakay coach Mark Sangiao na makikita ng MMA fans ang laking pagkakaiba ni dating flyweight title contender Danny Kingad ngayon.

Hindi tulad noong huling laban nito kay Kairat Akhmetov kung saan natalo si Kingad via decision, mas maganda ang pangangatawan ng "The King" ngayon.

"Makikita niyo 'yung change sa kanya ngayon, pati sa katawan. Ang ganda ng physique niya ngayon. Nasa peak na siya ng training," sabi ni Sangiao sa isang online presser.

Nakatakdang makipagsalpukan si Kingad kay Eko Roni Saputra ng Indonesia sa darating na Pebrero 24 sa co-main event ng ONE Fight Night 7: Lineker vs. Andrade II on Prime Video.

Matatandaang dinaan sa lakas at grappling ni Akhmetov si Kingad noong sila ay magharap noong Disyembre 2021. Paniwala ni Sangiao na mas maliit pa si Kingad noon.

"Masyadong malakas at malaki si Akhmetov. Doon na-overpower si Danny. Sa ngayon, kahit magharap sila ni Akhmetov pwedeng pwede. 'Yung power niya, physique niya, mas matibay siya ngayon," ani Sangiao.

Dagdag pa ng coach na mas pabor ring lumaban si Kingad ngayon, hindi tulad noong nakaraang Disyembre kung saan sana ay nakasalang siya sa Manila card ng ONE Championship.

Marami sa kanyang teammates ang lumaban noong gabing iyon at nataong umatras lang ang kalaban ni Kingad dahil sa injury.

"Isang advantage ngayon is tutok na tutok ako sa kanya. Mas kampante kami na prepared kami this time," ayon kay Sangiao.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC