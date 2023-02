Danny Kingad ng Team Lakay. Handout photo.

Sinisiguro ni dating flyweight title contender na si Danny Kingad na ilalabas niyang lahat ng ginugol niya sa training kapag nagharap na sila ng rising Indonesian star Eko Roni Saputra sa Pebrero 24.

Magbabakbakan ang dalawa sa co-main event of ONE Fight Night 7: Lineker vs. Andrade II on Prime Video na magaganap sa Lumpinee Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand.

Matatandaang nakahanay sana siyang lumaban nitong Disyembre kontra

Gurdarshan Mangat pero na-cancel ang kanilang flyweight bout dahil na-injure daw ang Indian-Canadian fighter.

Kaya naman na-extend ng mabuti ang kanyang training camp para umabot sa darating nalaban.

"From December nagtuloy-tuloy ang training ko doon kahit ganoon ang nangyari na na-cancel 'yung fight. Sinabi nila may darating na fight kaya tuloy0tuloy ang training," sabi ni Kingad sa isang online press conference.

"Talagang parang binigyan pa 'ko ng ilang buwan para prepared lahat. Walang rason na matatalo ako this fight. Ibibigay ko ang lahat ng makakaya."

Hindi rin naman biro ang makakaharap niya lalo na at sunod-sunod na pitong pagkapanalo ni Saputra.

Delikado ring matanggal si Kingad sa flyweight rankings kung matatalo siya sa unrated Indonesian.

'Yung fight na ito very important sa akin. Walang rank 'yung kalaro ko, ako nasa number 3 ako. Kapag natalo ako, ako ang mapu-pull out diyan kaya pinag-igihan ko ang training," aniya.

Excited din aniyang lumaban siya sa Lumpinee Boxing Stadium, isang historic arena sa Thailand na nag-host sa napakaraming monumental muay Thai fights.

"Very excited na ko. It's my first time to fight sa stadium. Nababasa ko na doon pala nanggagaling 'yung magagaling na striker. Dun pala sila lumalaban. It's an honor na binigyan ako ng chance nakapag-fight sa Lumpinee," sabi ni Kingad.

