PBA: Coach Ayo nakitaan ng butas si June Mar Fajardo

June Mar Fajardo. File photo/PBA Images

Ang pag-alis kay June Mar Fajardo ang naging susi ng Converge para matalo ang San Miguel Beer nitong Sabado.

Dahil na-foul out ang San Miguel superstar, mas madaling nagapi ng FiberXers ang Beermen sa score na 106-102.

"We want to take June Mar away from the game right away," sabi ni Converge coach Aldin Ayo.

"I told the boys, just play our game, make sure that we get the pace, make June Mar a liability on defense. He's probably the best player on offense [but] may mga lapses din naman si June Mar. Everybody knows it. ‘Yun ang trade-off and we want to exploit that."

Dahil hirap sa depensa ang San Miguel big man, nakakolekta agad ito ng anim na foul na naging dahilan para ma-eject siya sa laro may apat na minuto pa ang natitira.

Nakapagambag siya ng 7 points at 10 rebounds bago iwan ang court.

Ikinatuwa pa ni coach Ayo ang naging cohesion ng FiberXers laban sa Beermen.

"We were able to put the right players at the right spots. And during crucial situations, we made good decisions down the stretch. Nailagay naming ‘yung bola sa mga tamang players," aniya.

"(Import) Jamaal [Franklin] can’t do this alone. It has to be a team effort. So Good thing some of the players responded."

Dagdag pa niyang kailangan may napulot pa rin silang aral sa kabila ng pagkapanalo.

Aniya magiging malaking pakinabang ito sa susunod na mga laro.

"We have to handle this win very well," sabi ni Ayo. "Even though we won, we still have a lot to work on. We are still a work in progress."

