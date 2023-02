Galing sa Facebook page ni Eumir Marcial

Mabilis na napabagsak ni Olympic bronze medalist Eumir Marcial ang kanyang kalabang si Ricardo Villalba sa kanilang laban nitong Sabado sa Alamodome sa San Antonio, Texas.

Dalawang beses niyang napatumba ang katunggaling galing Argentina bago nakuha ang technical knockout win sa ikalawang round.

Ito ang ikaapat na career win niya sa pro ranks.

Sa kanyang mensahe sa social media account, abot-abot ang pasasalamat ng Filipino boxer sa mga kanyang tagasuporta.

"Glory to God! We are still undefeated! Humbled to have won the fight against a tough veteran, Argentinian Ricardo Ruben Villalba via KO after the 2nd round. All my trainings have paid off and my hard work bore fruit of our labor," ang sabi ng Filipino middleweight prospect.

Aniya, marami siyang natutunan sa nakaraang mga laban kaya naman mas convincing ang kanyang panalo ngayon.

"Like I said during interviews, I have learned a lot in my last three professional fights," aniya.

"I am most grateful to have had a very productive training with my camp and I am just happy to have showed the fans what I’ve improved on and prepared for over the last few months."

Nauna dito ay tinalo niya via unanimous decision ang Amerikanong si Steven Pichardo sa kabila ng isang cut sa kanang mata noong October 2022.

Tatlong beses din siyang bumagsak laban kay Isiah Hart bago niya pinatulog ang katunggali noong April 2022.

Nauna siyang sumabak sa pro level noong 2020 nang talunin si Andrew Whitfield by unanimous decision.