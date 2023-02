Mangolia coach Victolero: Tinapatan talaga namin ang Ginebra

Coach Chito Victolero. PBA Images

Hindi raw talaga tinantanan ng Magnolia sa depensa ang Barangay Ginebra kaya naman natambakan nila ang Gin Kings sa kanilang Manila Clasico nitong Linggo.

Ayon kay Magnolia coach Chito Victolero, iyon lang daw ang natatangi nilang paraan para masigurong matalo ang fancied team ng PBA.

"Sinabi ko lang sa mga bata na we need to enjoy the defensive battle, it's our only chance against Ginebra, an elite, talented team like Ginebra," ani Victolero matapos ang kanilang 118-88 victory konra Ginebra.

"We need to compete and to battle for 53 minutes, yun ang pinaguusapan namin. I liked the effort. You need to surpass the effort of Ginebra so you have the chance. Chance pa lang 'yun."

Kahit pa kitang overfatigued na ang Gin Kings dahil sa apat na sunod na laro nila sa loob ng nakaraang linggo, hindi pa rin pinalagpas ng Hotshots ang kahit anong ibato ng Ginebra sa basket.

Malaki ang naging tulong ng kanilang replacement import na si Antonio Hester na naging sandigan nila sa ilalim ng basket habang umaalagwa naman ang ang kanilang smaller players.

Kaya naman naka dalawang sunod na panalo sila matapos ang nakakaunsyaming 0-3 start.

"We're down 0-3, ngayon back-to-back games nakuha namin. Hester is a big factor for us. It's changed the pace and tempo of our game. Without Ian (Sangalang) now we have at least a go-to guy in the post. It creates a lot of opportunities for our small guys," ayon kay Victolero.

Maganda rin ang inilaro ni Mark Barroca na tumirada ng 21 points kahit naging parte ng second unit ni Coach Victolero.

"Talagang yung challenge ko nagawa nila. Especially this guy (Barroca) off the bench nakuha niya ang energy namin. Very motivated din si Mark dahil anniversary nila (ng wife niya)," ang sabi ng coach.

"Sinabihan siguro siya na pag ''di ka umayos ngayon di ka tatabi ngayong gabi,'" pabirong dagdag ni Victolero.