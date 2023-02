Chalmers, Valientes hangad marating ang ABL playoffs

Ang dating NBA champion na si Mario Chalmers. ABL Facebook page

Inaasahang pagiigtingin ng Zamboanga Valientes ang kanilang kampanya sa 2023 ASEAN Basketball League kapag nagsimula na ang ikaapat na leg ng torneo sa Vietnam.

Kinuha ng Valientes ang serbisyo ng dating 2-time NBA champion na si Mario Chalmers para palakasin ang kanilang lineup.

Sa tulong ng dating Miami Heat player, nakapanalo sila ng 2 sa second leg na ginanap sa Malaysia.

"I feel great. I got new teammates and new system. It's been a lot of fun and a learning experience," ani Chalmers.

Ayon sa team owner na si Junier Navarro, malaki ang ambag ng NBA veteran sa pagpapataas ng kumpiyansa ng kanilang locals.

"'Yung homegrown players natin tumataas ang kumpiyansa pag kasama siya... That's why Mario is a big factor sa team namin," aniya.

Kasalukuyan silang may record na 5-6 at nasa ikaanim na pwesto sa standings.

Kailangan nilang maipanalo ng sunod sunod ang tatlo nilang laro sa Vietnam para lumakas ang tsansang makasama sa top 4 teams na mag-aadvance sa playoffs.

Sa ngayon ay naghahanap pa ang Valientes ng hahalili sa dati nilang player

at court partner ni Chalmers na si Antonio Hester na lumipat kamakailan lang sa Magnolia.

"We got to stay with the system that we got. Keep our players healthy, find a replacement for Hester and see what happens from there," ani Chalmers.

May napapabalita na maari nilang makuha ang serbisyo ng dating PBA import na si Renaldo Balkman.

Makakaharap nila ang Lourve Surabaya, Hongkong Eastern at Singapore Slingers sa ika-apat na leg ng invitational.