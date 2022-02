PATAFA, Obiena, hinimok na muling mag-usap

MANILA -- Nagharap si Filipino pole vaulter EJ Obiena at mga opisyal ng Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) sa imbestigasyon sa Senado kaugnay sa gusto ng dalawang kampo ngayong Lunes.

Sa isang online meeting, isa-isang sinagot ni Obiena ang anya'y mga malisyosong paratang sa kanya ng PATAFA.

Una ay ang delay sa pagbabayad sa kanyang coach na si Vitaly Petrov. Giit niya, binayaran niya ito at sumobra pa nga ang kanyang ibinayad sa kanyang coach.

"I have paid and I have even overpaid Coach Vitaly Petrov," wika ni Obiena.

Simula Jan. 2, 2019 hanggang Nov. 9, 2021, nagbayad anya siya ng 90,767 EUR samantalang ang dapat lang bayaran ay 85,000 EUR o overpaid ng 5,767 EUR.

Binayaran din anya niya ang third party para sa currency conversion at maging ang transfer sa kanyang coach.

Noong January 21, 2022, nag-email umano ang accounting division ng Philippine Sports Commission (PSC) na lahat ng kanyang dating unliquidated balance ay naayos na, at wala na siyang pending unliquidated balance.

Subalit inamin din ni Obiena na may mga pagkakataon na nahuli siya sa pagbigay ng bayad sa kanyang coach.

"Did I pay late? Yes, I did," ani Obiena. "I could have done a better job in doing this."

Sinisi niya rito ang kawalan ng breakdown sa pera na ipinadadala sa kanya sa limang magkakahiwalay na pagkakataon.

Wika ni Obiena: "It took nine full months before it was fully paid to me. How could I define the splits per individual payment and individual payee to my coach, to my rent, to my competition, my food, to my transportation? I cannot understand what those payments are covering for such, and for such, and for such."

Tanong pa ng atleta, paano naman ang emergency funds?

Gaya anya noong July 2020 sumalang siya sa lower back treatment sa Germany na nagkakahalaga ng 7,933 EUR at noong January 2022 ay left knee operation at gumastos ng 9,600 EUR na lahat ay kanyang sariling gastos.

Itinanggi din niya na inabuso nya ang proseso ng PATAFA sa pag-liquidate ng pondo dahil sa umpisa pa lang ay may mali na sa proseso.

"Did I abuse the PATAFA and PSC process in liquidating funds? I believe it's a no," wika ni Obiena. "As I was explicitly following the instructions of the officials, and clearly from my point of view, there is no money loss, at least from my transactions."

Mariin ding niyang itinanggi na pineke niya ang pirma ng kanyang coach. Sa pagdining, ipinakita niya ang email ni Petrov sa PSC kung saan sinasabi na siya lahat ang pumirma sa mga dokumento na ipinasa sa PSC at hindi ang atleta.

"I need to admit that I am not faultless in this situation," ani Obiena. "There are lessons to be learned from this horrid, terrifying situation."

"I should have spoken out earlier," dagdag ng atleta. "I could have done a better job with my accounting by hiring a personal assistant to help me do my paperwork."

Nagsalita din sa pagdinig ang nanay ni Obiena na si Jeanette Obiena, na sinabing nagulat at nasaktan sila sa nangyari sa kanilang anak.

"Ang totoo po ay nag-abono po ako ng P600,000 para sa anak ko," wika ni Jeanette. "Dahil sa panahon na 'yun, nag-follow up po ako sa PATAFA tungkol sa training allowance ni EJ. Ang sabi po sa akin, wala pa pong pondo ang PATAFA."

"'Di ko maalala sino nagsabi sa kanila na kung pu-pwede abonohan ko muna 'yung training allowance niya, tutal meron naman pina-process sa PSC para sa reimbursement."

Kwento pa ng ina ni EJ, nakitira sya sa bahay ng kanyang kapwa atleta dahil wala siyang pambayad sa sarili niyang matitirahan.

"Noong andoon siya sa bahay ni Thiago (Braz, pole vaulter mula sa Brazil), para hindi nakakahiya kay Thiago, naglilinis siya sa bakuran, nagugupit ng damo at naglilinis ng bahay, para hindi nakakahiya," ayon kay Jeanette.

"Bilang magulang, hindi ko matanggap na nasa ibang bansa at nag-iisa ang anak ko at walang matirhan. Masakit sa amin."

Sa panig naman ni PATAFA president Philip Ella Juico, sinabi niya na nagsimula ang issue sa mismong coach ni Obiena na nagrereklamo na wala itong natatanggap na sahod.

Sa records ng PATAFA, late nakapagbayad si Obiena sa kanyang coach at 'yan ay matapos magsumbong ni Petrov kay Sergey Bubka na senior vice president ng World Athletics Association at kay Juico at iginiit na wala siyang natatanggap na bayad simula noong 2018 hanggang 2021.

Ayon kay PATAFA treasurer Noel Silva, May 2018 palang ay nagsimula na sila magpadala ng pera kay Obiena kasama na ang bayad sa kanyang coach na 1,500 EUR kada buwan. Pero nagsimula lang magbayad si Obiena sa kanyang coach simula noong September hanggang November 2021.

Kuwento pa ni Juico, sinasabi sa kanya ni Petrov na tinatanong na niya si Obiena kung bakit hindi siya nababayaran bilang coach niya sa pole vault.

"Every time he asked Obiena why he was not being paid coaching fees, Obiena dismissed the question by saying that the PATAFA was not capable of paying its fees, and that we are a poor country," ani Juico. "We don't have the capacity to pay for these."

Itinanggi naman ito ni Obiena.

Sa kasagsagan ng pagdinig, nakiusap sila Senator Franklin Drilon at Senator Pia Cayetano kay Obiena at PATAFA na magkasundo na at isantabi na ang isyu ng sponsorship, ng late payments at iba pa.

Hayaan na anila ang Commission on Audit ang magsabi kung may mali sa paggamit ng pondo. Hiniling din ng mga senador na ibalik si Obiena bilang miyembro ng national team ng Pilipinas.

Tugon ng PATAFA, handa silang muling bumalik sa mediation at kalaunan pagdesisyunan ang hiling na ibalik si Obiena bilang national athletes.

Hinimok din ng chairman ng komite na si Senator Bong Go na muling mag-usap at ayusin ang gusot.

"Sa halip na naka-focus ang athletes sa kanilang training, may mga issue pa na ganito na maaaring makaka-distract talaga," ayon kay Go.

"Hindi lang pisikal na training ang kailangang pagdaanan, kasama na dyan mental at psychological aspect. Naiintindihan ko ang alalahanin ni EJ ngayon na hindi na dapat responsibilidad ng atleta kung paano babayaran coach nila. Tandaan natin karamihan sa mga atleta ito ay mga bata po, hindi na nila dapat iniisip pa 'yung pagkukwenta," dagdag niya.

Dahil sa pagdinig, magsusulong ang mga senador ng panukalang Magna Carta for Filipino Athletes kung saan ilalatag ang karapatan ng mga atleta.