Jolas: Si Pogoy ang pinakamatinding 2-way player ngayon

Malaki umano ang naging papel ni Roger Pogoy sa pagkapanalo ng Talk 'N Text laban sa Magnolia.

Ito ay dahil pumuputok ang kanyang opensa kasabay ng mahigpit na depensa, ayon kay TNT coach Jojo Lastimosa. Dahil dito, naigiya niya ang Tropang GIGA sa 93-85 na pagkapanalo laban sa Hotshots.

“Credit din talaga sa mga teammates ko kasi magagaling yung mga teammates ko, siguro naka-focus sa kanila yung depensa kaya nao-open din ako,” sabi ni Pogoy.

Ito ay bagay na kinontra naman ng kanyang coach.

“I disagree. Hindi siya nao-open. Siya ‘yung hinahanap namin,” ayon sa PBA legend. “Si Roger, he is humble. We’ve come a long way with Roger in FEU and he knows that it is through hard work na nandito siya ngayon.”

“Nagpapasalamat ‘yan si Roger.”

Ayon kay Lastimosa, si Pogoy ay maituturing na pinakamatink na two-way player sa liga ngayon dahil sa kakayahang pumuntos kahit pa nakatoka rin siya sa depensa.

“Right now, Roger is probably the best two-way player in the league,” aniya. “Sinasabi niya lang yan, depensa, depensa, but his offense is humming right now."