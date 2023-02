Guiao: Milagro kung matalo namin ang Ginebra

Aminado si Rain or Shine coach Yeng Guiao na mahihirapan silang talunin ang Barangay Ginebra sa paghaharap nila sa PBA Governors' Cup sa Linggo.

Kasalukuyang nasa 0-3 ang win-loss record ng Elasto Painters at kailangan pa nilang makabangon sa matinding 112-98 na pagkatalo sa Converge.

"Mahirap yung Sunday game namin. Milagro siguro," sabi ni Guiao tungkol sa napipintong laro nila kontra Gin Kings. "Pero nangyayari naman ang milagro."

Nagawa nilang talunin ang Barangay Ginebra, 93-71, noong nakaraang Commissioner's Cup.

Pero magsisimula pa lang ang Kings manalasa sa Governors' Cup, kaya mas nakapahinga sila hindi hamak kumpara sa Elasto Painters.

"Lamang na lamang pa rin ang Ginebra especially the way were playing," ang sabi ni Guiao. "That's going to be a tough match up for us."

"First of all, we have to lift our morale kasi mahirap coming back from 0-3," paliwanag ni beteranong PBA coach.

"Second, we have to find a way to stop Ginebra the way they play, the way (Justin) Brownlee is playing, the way Scottie, sina (Jamie) Malonzo. They become bigger and deeper, with better chemistry kasi that's what you get playing in a seven-game series."