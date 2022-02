Sa pagbabalik ni Chot Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas, muling napatunayan na ang PBA pa rin ang takbuhan sa pagbubuo ng matibay na koponan para sa Gilas Pilipinas national team.

Itinalaga si Reyes bilang kapalit ni Tab Baldwin para gabayan ang Gilas Pilipinas team na sasalang sa February window ng FIBA World Cup na gagawin simula February 23.

Hindi na bago kay Reyes ang papel bilang coach ng national squad.

Kilala siya sa pagbibigay halaga sa salitang "puso" na naging gabay ng kanyang koponan para muling makabalik ang Pilipinas sa World Cup sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 40 taong paghihintay.

Huli niyang ginabayan ang Gilas Pilipinas noong 2018 bago siya palitan ni Yeng Guiao na siyang humalili sa national squad sa pagbabalik ng koponan sa World Cup noong 2019.

Nang bumalik si Baldwin bilang coach, muling ibinalik ang konsepto kung saan aasa ang national team sa mga batang player na bumuo sa koponan ng Gilas Pilipinas para huwag na gambalain pa ang mga PBA players.

May 3 conference kada taon ang PBA at naglalaro ng 9 hanggang 10 buwan kada taon, kung kaya minabuti ng Samahang Basketbol ng Pilipinas na maglagay ng mga batang player na siyang bubuo sa Gilas pool at maglalaro sa mga FIBA-sanctioned tournaments.

Nagkaroon din ng kasunduan ang SBP at PBA kung saan magkakaroon ng Gilas special draft.

Ang Gilas special draft ay paraan para salain ang bagong players kung saan magkakaroon ng oportunidad ang PBA teams na piliin ang mga batang players, subalit ipapahiram muna ang mga ito sa national squad para mas hasain ang kanilang kakayanan.

Pero sa mga nakalipas na taon, hindi rin naging epektibo ang konsepto ng Gilas special draft, ayon kina team owner Raymond Yu ng Rain Or Shine at NLEX Road Warriors general manager at head coach Yeng Guiao dahil sa huli, sa PBA pa rin naman umaasa ang SBP sa pagbuo nito ng national team.

Nagsimula ang Gilas special draft noong 2016 kung saan pinili rito ang players na naglaro sa national team, kabilang sina Matthew Wright, Roger Pogoy, Jio Jalalon, Mac Belo, Von Pessumal, Mike Tolomia, Kevin Ferrer, at Ed Daquioag.

Pero sa pagbuo ng national team habang sumasali tayo para mag-qualify sa World Cup, patuloy pa ring bumubunot ng players ang SBP sa PBA para palakasin ang national team.

Noong 2019, 5 players din ang isinama sa special draft, kabilang sina Isaac Go, Rey Suerte, Matt Nieto, Allyn Bulanadi at Mike Nieto. Kamakailan, ini-release na ng SBP ang mga players na ito sa kanilang mga mother teams sa PBA.

Noong isang taon, 4 na players ang inilagay sa special draft, sina Jordan Heading, William Navarro, Tzaddy Rangel at Jaydee Tungcab.

Sa kasalukuyan, hirap bumuo ang SBP ng players na manggagaling sa pool ng mga bagong players dahil karamihan sa mga batang players na ito ay kasalukuyang naglalaro na sa ibang bansa.

Ilan sa prominenteng Gilas players na naqlalaro sa ibang bansa ay sina Kai Sotto (Australia, Adelaide 36ers), Thirdy Ravena (Japan B. League, San-en NeoPhoenix), Dwight Ramos (Japan B. League, Toyama Grouses) at Heading (Taiwan T1 League, Taichung Suns).

Ngayong kulang na sa panahon at kulang din ang players na bubuo mula sa dating Gilas pool na kinabibilangan ng mga batang players, mapupuwersang bumunot si Reyes ng mga players na manggagaling sa kaniyang koponan sa PBA na TNT Tropang Giga kung saan puwede niyang bitbitin kaagad ang mga players na sina Jayson Castro, Roger Pogoy, Troy Rosario at Poy Erram.

Mahihirapang mapasama rito si Mikey Williams dahil kwestyonable ang kaniyang eligibility.

Magagawa rin humiram ni Reyes sa sister teams na NLEX kung saan inaasahan dito ang mga players gaya ni rookie standout Calvin Oftana, big man Raul Soyud at guard Kevin Alas gayun rin sa Meralco kung saan maaring maglaro sina Mac Belo at Raymond Almazan.

Ilang players din galing sa iba pang koponan ang maaring hiramin ni Reyes na siyang makakasama ni naturalized player Angelo Kouame at ilang batang players na maaring magamit pa rin ng beteranong coach para pagpilian para sa nalalapit na February window ng FIBA World Cup Qualifiers.

Para kina Yu at Guiao, napapanahon na para alisin ang special draft para sa Gilas players at hayaan na lang silang sumali sa regular draft ng PBA.

"Hindi rin naman epektibo ang special draft. Parang ang nagiging impression pa is ginagawa lang ito dahil gusto lang makalamang. Sa huli rin naman, bumubunot pa rin naman sila ng players sa PBA," ayon kay Yu.

Sinegundahan naman ni Guiao ang pahayag ni Yu.

"Noon ko pa sinasabi na ang best talent, nasa PBA pa rin naman at dito rin sila kumukuha ng players, so anong silbi ng special draft? Mas maganda sigurong alisin na lang natin ang special draft, hayaan silang sumali sa regular draft dahil sa huli, PBA pa rin naman ang pupuntahan nila para bumuo ng team," dagdag ni Guiao.