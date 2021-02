Esports: ML world champs Bren may payo sa mga nais pumasok sa industriya

Bren Esports team matapos talunin ang Burmese Ghouls ng Myanmar sa grand finals ng Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) M2 World Championship sa Singapore. Screengrab mula sa livestream

MAYNILA - Milyon-milyong piso ang nahakot ng Pinoy Mobile Legends: Bang Bang team na Bren Esports matapos mapanalunan ang world championship title sa sikat na mobile game noong Enero.

At sa pagkilala sa esports bilang napakalaki at napakalawak na industriya ay dumarami na rin ang gustong sumabak dito, partikular na ang mga kabataan.

Aminado si Jab Escutin, Chief Operating Officer ng Bren Esports na nakakatanggap sila ng mga mga mensahe mula sa mga magulang na may mga anak na gustong maging professional gamers.

Kaya naman sa panayam sa Teleradyo nitong Martes ay nagbigay rin siya ng kaniyang mga payo sa mga magulang.

"Sinasabi namin make sure na naiinitindihan ng anak na hindi lang naman ito lahat paglalaro eh marami itong aspeto na kailangang maintindihan kaya umaabot sa punto na trabaho ito. Kailangan may napupulot na bagong strategy," ani Escutin.

Napanalunan ng Bren Esports ang ika-2 installment ng Mobile Legends: Bang Bang World Championships (M2) matapos maungusan ang Burmese Ghouls sa iskor na 4-3 sa Singapore.

Payo naman ni Kyle "Pheww" Arcangel, na captain ng koponan sa mga gustong maging professional esports athlete na dapat siguruhing napagsasabay ang laro, at ang pag-aaral.

"Pagbutihin niyo hindi lang [sa pagiging] pro player. Kasi dapat naba-balance ang pag-aaral sa paglalaro," ani Arcangel.

Kung interesado namang pumasok sa mismong industriya ng esports ay maaari naman daw pumasok sa iba't ibang larangan.

"Malaki yung industriya malaking advantage ang sa gaming. So marami kaming back and man [gaya ng] tech specialist, nag-aasikaso ng IT. Mayroon kaming multimedia artists na gumagawa ng posters. Mayroon din kani-kaniyang managers iyan para ho yung esports teams inisip na lang nila mag-practice, mag-train," ani Escutin.