PBA: CJ Perez blockbuster trade — Agree or disagree?

The rich got richer wikanga nang makuha ng San Miguel Beer si CJ Perez. PBA Media Bureau/file

Niyanig ang mundo ng Philippine basketball nang pumutok ang balitang pinakawalan na ng Terrafirma Dyip si dating rookie of the year CJ Perez sa isang trade patungo sa San Miguel Beer.

Sa trade na ito — na kailangan pang aprubahan ng Commissioner’s Office — makukuha ng Dyip kapalit ni Perez sina Gelo Alolino, Matt Ganuelas-Rosser, Russel Escoto at isang rookie mula sa 2021 draft.

Mapapansing sa transaksyong ito, mga seldom-used player lang ng Beermen ang mawawala sa kanila.

Ibig sabihin, makakatambalan ni Perez — ang leading scorer sa nakalipas na Philippine Cup — sina Chris Ross, Marcio Lassiter, Alex Cabagnot at Terrence Romeo.

Isama na sa equation ang pagbabalik ni 6-time PBA MVP June Mar Fajardo galing sa injury at ang resurgence ng career ni Moala Tautuaa, at walang dudang legitimate superteam itong tropa ni coach Leo Austria.

Ayon umano kay Terrafirma team executive Bobby Rosales, minabuti nilang itrade si Perez dahil may isang rookie pa silang makukuha sa darating na PBA draft. Nasa Dyip ang rights sa first overall pick.

Tanging ang Dyip front office lang ang nakakaalam kung ano ang nakabubuti para sa kanilang koponan na matagal nang cellar dweller sa liga.

Ngunit sa social media, maraming fans ang kumwestiyon sa pag-trade kay Perez; sa kanilang opinyon, hindi patas at naging pabor talaga sa kabilang team.

San Miguel Beer ang ultimate definition ng stacked, at on paper mukhang mahihirapan itong tibagin ng 11 iba pang team.

Sa inyong opinyon, fair ba ang Perez trade or hindi?