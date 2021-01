Bakit naantig ang mga atleta sa 'Mamba mentality' ni Kobe Bryant?

Inilagay ang mga jersey ng yumaong NBA legend na si Kobe Bryant sa mga upuan sa Staples Center sa Los Angeles, California bilang pagbibigay-pugay sa batikang manlalaro, bago ang kanilang laro kontra sa Portland Trail Blazers noong 2020. Sandy Hooper, USA TODAY Sports via Reuters/File

MAYNILA - Enero 26, 2020 nang pumanaw ang National Basketball Association (NBA) legend na si Kobe Bryant matapos maaksidente ang sinasakyang helicopter sa California -- bagay na ikinabigla hindi lang ng mga mahilig sa basketball kung hindi ng buong industriya ng palakasan at sa buong mundo.

Isang taon man ang lumipas, tumatatak pa rin sa maraming atleta sa loob at labas ng larong basketball ang alaala ng Los Angeles Lakers superstar dahil sa "Mamba mentality" na isinapuso nito.

Sa programang "Sakto," ipinaliwanag ng sports commentator na si Migs Bustos kung ano ang kahulugan ng "Mamba mentality" at kung bakit ito tumatak sa maraming atleta sa loob at labas ng larong basketball.

"He never gives up, kahit anong pagsubok, kahit anong challenges na ibigay sa 'yo talagang [kakayanin] mo. So ‘yung mapangahas na ahas na ‘yon, iyan ang kaniyang killer instinct [ni Bryant]," ani Bustos.

"Pag nakikita mo sa mata ni Kobe Bryant, Mamba mentality talaga ‘yung tingin niya sa ’yo sa loob ng basketball court. ‘Yun ang impact niya sa laro," dagdag niya.

May ilang pagkakataong talagang tumatak ang "Mamba mentality" ni Bryant, gaya noon makapag-free throw pa siya matapos magtamo ng Achilles injury habang naglalaro noong 2013, maging sa kaniyang huling laro bilang NBA player noong 2016.

"Talagang hindi siya makalakad at nag-free throw. Kahit anong pain, kahit anong sakit. [In fact] noong pagka-retire niya, he came out with a bang kaya naging legendary talaga," ani Bustos.

Kung tutuusin, ayon kay Bustos, maaari ring isapuso ang Mamba mentality sa labas ng basketball court.

"So for general context, it goes beyond basketball. Kunyare, mayroon kang tinatapos na trabaho, pagod na pagod ka may kailangan kang gawin na hindi ka puwedeng mag-give up, 'yan 'yung in-epitomize ni Kobe Bryant especially later in his career kasi na-injure na siya," ani Bustos.

