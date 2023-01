PBA: NLEX nagkukumahog humanap ng import

Naghahanap ngayon ng replacement import ang NLEX matapos 'di matuloy ang pag-anib sana ni Jonathon Simmons.

Si Simmons dapat ang kanilang magiging reinforcement sa laro ngayong Miyerkoles sa PBA Governors' Cup laban sa Blackwater.

Pero nagkaroon ng problema umano sa pagkuha ng clearance si Simmons sa kanyang dating team sa China, dahilan para hind siya makapunta ng Pilipinas.

Ang kaso pa, ayon kay NLEX coach Frankie Lim, nabigyan si Simmons ng mas malaking offer para maglaro muli para sa Chinese Basketball Association (CBA).

"Meron siyang offer sa China so ang sabi ko, 'Sige lumarga ka, hanap na lang kami ng iba. Baka hindi na lumaro sa Wednesday," sabi ni Lim.

"Basta we'll just try na gawan ng paraan."

Dati nang lumaro si Simmons sa NBA sa mga team tulad ng San Antonio Spurs, Orlando Magic, at Philadelphia 76ers.

Nagkaroon din siya ng stint sa Austin Spurs at Santa Cruz Warriors sa NBA G-League.

Kalaunan, sumali si Simmons sa CBA kung saan lumaro siya sa Liaoning Flying Leopards at Shanxi Loongs.

Sakaling hindi agad makakuha ng import ang NLEX, malamang ay maglaro muna sila nang walang import laban sa Blackwater.