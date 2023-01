Anatoly Karpov katapat ang isang 7 anyos na woodpusher sa Bolivia, Hunyo 2010. Martin Alipaz, EPA

Posibleng bumisita sa Pilipinas ang Russian chess legend na si Grandmaster Anatoly Karpov para turuan ang mga local woodpusher sa larangan ng chess.

Ito ang lumabas sa pagpupulong ni Vice President Sara Duterte-Carpio at ni Russian Ambassador to the Philippines Marat Ignatyevich Pavlov nitong Miyerkoles.

"Bukod sa posibleng kooperasyon sa larangan ng enerhiya, edukasyon, at agrikultura, napag-usapan din namin ngayong hapon ni Russian Ambassador His Excellency Marat Ignatyevich Pavlov ang iba pang mga programang makakatulong sa ating mga kabataan tulad ng sports," sabi ng Bise Presidente sa kanyang social media post.

"Tayo din ay bukas sa pakikipagtulungan sa Russian government sa kanilang plano na dalhin ang kanilang Chess Grandmaster na si Anatoly Karpov upang turuan ang mga interesadong kabataan sa larong chess."

Si Karpov ay isang 6-time winner ng Chess Olympiads bilang parte ng USSR team noong 1972 hanggang 1988.

Kilala rin siya sa kanyang epic rivalry laban sa kapwa Russian grandmaster na si Garry Kasparov.