Siniguro ni Pinoy boxer na si Mark Magsayo na handa at epektibo ang kanilang plano sa pagharap niya kay Gary Russell Jr. nitong nakaraang Linggo.

Kaya naman sa huli, naagaw ni Magsayo ang WBC featherweight title laban sa nagdedepensang si Russell sa isang majority decision.

Ayon sa Pilipinong boksingero, sinadya nilang asintahin ang kahinaan ng katunggali na may iniindang injury.

“Nagawa lahat ng dapat gawin sa training namin. Ang training namin, pasukin si Gary Russell, kahit ano mangyari. Ayun natamaan namin siya sa arms niya, nasaktan siya, na-injury siya. Part of the plan siya and part sa sport 'yun,” pag-amin ni Magsayo.

Kaya naman lumamang sa mga nabitawang jab at malalakas na suntok si Magsayo upang makuha ang kalamangan mula dalawang judge, 115-113. Tabla naman ang ibinigay ng isa pang hurado sa dalawang magkalaban, 114-all.

“Nagawa namin sa training 'yang dapat gawin sa laban. Hindi lang ako puro power, meron ding akong speed,” saad pa nito.

Kasama rin sa istratehiya ng kaniyang kampo na maging mas agresibo sa huling bahagi ng bakbakan upang makakolekta ng mas maraming puntos.

Binigyang pansin din ni Magsayo ang kaniyang mga kinakain sa tulong ng nutritionist mismo ng kauna-unahang Pinoy na nanalo ng gintong medalya sa Olimpiyada na Hidilyn Diaz.

Mismong si Jeaneth Aro ang nagbantay sa mga kinakain ni Magsayo bago ang laban kay Russell.

“Sobrang galing niya po sa mga details sa mga pagkain, nililista niya lahat -- simula sa maliit na kanin hanggang sa malaki na kanin. Sobrang saya ko nung nandyan na si Ma'am Jeaneth Aro,” sambit ng boksingero.

Nang tanungin kung nakikita niya bang masusundan niya ang yapak ni Manny Pacquiao, mabilis na nilinaw nito na hindi niya mahihigitan ang Filipino boxing icon.

“Siya 'yung hero ko at idol ko. Hindi natin malalagpasan 'yung naabot nya. 'Di ko pa rin masasabi sa sarili ko 'yun, may sarili akong daan… Inspirasyon ko siya sa mga darating na laban ko,” ani Magsayo.

Magpapahinga muna pansamantala ang atleta upang makarekober ang katawan lalo’t wala pa itong nakatakdang susunod na laban.