Mula sa Facebook page ng Zamboanga Valientes

Sasalang ang dating 2-time NBA champion Mario Chalmers sa Zamboanga Valientes sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa 2023 ASEAN Basketball League Invitational.

Pormal nang inanunsiyo sa Zamboanga Valientes social media account ang pagpirma ng dating teammate ni LeBron James sa Miami Heat nitong Linggo.

"Welcome to Zamboanga Valientes 2 Time NBA Champion Mario Chalmers!" ang sabi sa anunsiyo.

May natitira pang apat na laro ang Valientes sa second leg ng ABL. Kasalukuyang may kartada silang 3-5.

Lumaro sa Miami Heat ang 36-anyos na si Chalmers mula 2008 hanggang 2015 bago lumipat sa Memphis Grizzlies.

Nanalo siya ng 2 NBA championship kasama ni James bago lumaro sa ilang liga sa Europe.

Nitong Disyembre bumalik siyang saglit sa Miami Heat bago lumipat sa Sioux Falls Skyforce.

