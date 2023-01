PBA: Ginebra itutulak ang pagdepensa sa titulo

Habang buo pa ang kanilang lineup, pipilitin ng Barangay Ginebra na maidepensa ang titulo sa PBA Governors' Cup.

Matatandaang kapapanalo lang ng Gin Kings ng Commissioner's Cup title makaraaang dumaan sa dikdikang serye kontra Bay Area Dragons sa finals.

Nakatakdang bumalik sa practice ang Gin Kings sa susunod na linggo. Una nilang makakaharap ang Rain or Shine sa Feb. 5 sa Araneta Coliseum.

Si Justin Brownlee ang inaasahang mangunguna sa kanila.

Kamakailan lang ay naging naturalized Filipino citizen si Brownlee.

"Justin is here. Walang pinalitan na players, so tingin ko maganda pa rin ang ilalaro ng Ginebra," ayon kay team governor at San Miguel Corporation (SMC) sports director Alfrancis Chua.

Inamin naman ni Chua na maaaring mabagal sa umpisa ang Gin Kings sa conference lalo na at sila ang huling lalahok sa season-ending conference.