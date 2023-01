PBA Images

MAYNILA -- Kahit naging mapait ang ending ng PBA Commissioner's Cup para sa Bay Area Dragons, marami namang natutunan ang koponan, ayon kay coach Brian Goorjian.

Sabi ng American-Australian coach, magiging mas magaling na team ang Dragons dahil sa pagkatalo nito.

"I think the team learned a lot," ani Goorjian na nakaranas ng unang Game 7 sa PBA. "We have a younger group which has never experienced anything like this.

"They learned a lot with this experience, and there's no doubt who the better team was."

Nitong Agosto lang in-assemble ang Bay Area para sa home-and-away format ng East Asia Super League (EASL).

Isinabak sila sa PBA bilang paghahanda sa EASL, pero bumangga sila sa mas experienced na Barangay Ginebra sa finals.

"Ginebra, they're well coached, they play so physical and so strong, and I'm saying that in a very complimentary way," sabi ni Goorjian.

Sa huli, kahit hindi nila nakuha ang titulo, may inuwi naman silang aral.

"Our team got a ton better, these kids got a ton better," ani Goorjian.

