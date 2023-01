PBA Images

Para kay reigning PBA Most Valuable Player Scottie Thompson, ang Commissioners' Cup title win ng Ginebra kontra Bay Area ang pinakamatamis sa lahat.

Nakailang titulo na si Thompson kasama ang Gin Kings, pero sinabi niyang ang pinakahuling serye na umabot hanggang Game 7 ang bukod-tangi.

"Para sa akin, ito 'yung pinakamasarap kasi hindi lang Ginebra [ang dinala namin', but the league, and the whole Philippines," sabi ni Thompson, 29.

Tinambakan ng Gin Kings and Bay Area Dragons, 114-99, sa deciding Game 7 na nasaksihan ng record crowd na 54,589 sa Philippine Arena.

Nakaiskor si Thompson ng 18 points kasama ng 9 rebounds, 6 steals, at 4 assists habang dinedepensahan ang Bay Area import na si Myles Powell.

"Ito 'yung first," sagot ni Thompson nang tanunin kung pang ilan sa pinaka importanteng title win para sa kanya ang pagkapanalo sa Bay Area.

"Kasi hindi natin alam kailan ulit mangyayari ito na 'yung guest team ang makakalaban mo sa finals."

Pero bingyang credit din ni Thompson ang Dragons para sa exciting na laban na ibinigay nila sa serye.

"Sobrang honored against a very tough team with a national team head coach (Brian Goorjian) na sobrang daming achievements sa international (basketball). Then may NBA players na legit — (Andrew) Nicholson and si Powell," aniya.

