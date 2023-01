Inanunsiyo ni Chris McCullough na magbabalik siya sa PBA.

Unang binati ng dating San Miguel Beer import sa Twitter ang Barangay Ginebra sa pagkapanalo nito ng ika-15 na titulo sa PBA Commissioner's Cup.

Pero pahabol nito: "Much deserved brother but I’m coming back commissioners cup to take the crown back."

Much deserved brother but I’m coming back commissioners cup to take the crown back https://t.co/1SA9nVOOxT — Chris McCullough (@brisskuno) January 16, 2023

Malaki ang naging role ni McCullough sa pagkapanalo ng Beermen ng korona sa 2019 Commissioner's Cup.

Lagi ring laman ng kaniyang social media account ang kagustuhan niyang bumalik bilang PBA import at maging naturalized player ng Gilas Pilipinas.

Hindi naman malinaw kung magiging parte pa rin siya ng San Miguel kapag nagbalik sa PBA.

