ABL: Kai Sotto laging handang dumipensa para sa 36ers

Malaking bagay para sa Adelaide 36ers ang tangkad ni Kai Sotto pagdating sa depensa.

Kaya ito raw ang panlaban niya lalo na at lagi siyang isinasalang ngayon ni coach CJ Bruton sa starting lineup ng 36ers sa National Basketball League (NBL) ng Australia.

“That’s my primary role on this team with my size. It’s the first thing I think of when I step on the court is to have that impact defensively and everything else will follow,” ayon sa 7-foot-3 na si Sotto.

Kailan lang ay umiskor si Sotto ng 16 points kasama ng 5 rebounds sa kanilang pagkatalo sa New Zealand, 85-83.

Malaki ang naging role niya sa shaded area kung saan nakatapat niya si Dererk Pardon ng Breakers.

“I’m always staying ready for all the opportunities my coaches give me,” ani Sotto.

Nakadagdag din aniya sa kanyang kumpiyansa ang added playing time na nakukuha niya simula nang ipinapasok siya sa starting 5.

“Every practice and every game I get to have I show my teammates can rely on me,” sabi niya.

“So, I’m always staying ready.”

