MMA: Miado gets training inspiration from family

Filipino strawweight Jeremy Miado has a chance to extend his run when he battles Japan's Senzo Ikeda in the main card of ONE: Heavy Hitters on January 14 at the Singapore Indoor Stadium.

The Thailand-based Miado also carries extra motivation in training with the presence of his wife and kid in Bangkok.

"Sobrang saya ko kasi last month lang sila dumating ng misis ko dito. Mas naging maganda ang focus ko sa training kasi wala akong ibang iniisip hindi tulad ng dati may ibang iniisip ko kasi malayo sa Pilipinas," said Miado.

"Ngayon napaganda pa ang training kasi nandito lang kasama ko sila. Dito po sila nag Pasko."

Miado said he was able to get the much needed preparation as he will take on an aggressive wrestler in Ikeda.

"Malakas din ang mga nakalaban niya, malakas siya magpressure. Kahit si Danny Kingad nahirapan sa kanya kasi forward siya ng foreward sa laban," said the "Jaguar."

A dominant win against Ikeda will most likely land Miado a chance to face any of the top 5 fighters in the strawweight division.

If that happens, Miado said he hopes to take on another Japanese in Hiroba Minowa.

"Nakadalawang sunod ng top five na ang natalo niya si Minowa, so maganda na matalo ko siya," said Miado.