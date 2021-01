PBA: Is trading for players easy? SMC’s Chua says ‘di naman parang pulutan iyan’

Barangay Ginebra team executive Alfrancis Chua said player trades — even for teams under the San Miguel Corp. umbrella — weren’t easy to execute.

Chua, concurrently the SMC sports director, serves as the point person whenever Ginebra, San Miguel Beer and Magnolia want to acquire players.

“Lahat ng coaches (Tim Cone of Ginebra, Leo Austria of SMB and Chito Victolero of Magnolia), tinatanong ko iyan, ‘Sino ano ang kailangan n’yo’,” Chua said in the PBA website.

He said things get complicated, especially when he plays the mediator.

“Minsan ’yung ibang coach, sasabihin, ‘Gusto ko ’tong player na ito.’ Sasabihin ko, ‘Sira ulo mo pala eh, baligtarin natin ikaw ang coach ng kabila, tingin mo papayag ka?’

“Di naman kasi parang pulutan ’yan na pwede mong kuhain eh sa’yo na.”

“Tapos sino ipapalit mo? Sasabihin si ganito. O sige pagpalitin natin ha, ikaw ang coach ng kabila, at ganyan lang ang ibibigay mo, tignan mo kung ibibigay ’yan?”

Chua said he would then consult SMC president and CEO Ramon Ang for final approval.

“I talk to RSA (Ang), ‘Sir, ’tong team na ito eto ang kailangan, ganyan, ganyan. Eto kailangan ng gwardiya, eto ganito’,” he said.

Chua said there has been no negotiations for now.

Trade talks will likely start after the PBA Draft on March 14.

“Tignan natin kung ano makakatulong. Kasi ’yung mga teams kukuha ng mga draftees ’yan, ’pag nakakuha na sila, may mga players na kahit magagaling, masasapawan ng ganito, so itre-trade at itre-trade ’yan. Do’n ako naghihintay ng opportunity,” said Chua.