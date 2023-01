Pacquiao-Mayweather 2, posibleng tinutumbok ng Rizin?

Manny Pacquiao. Kuha ni Ryan Hafey, PBC

Mukhang tinutumbok ng Japanese fight promoter na Rizin na magharap muli sina Pambansang Kamao Manny Pacquiao at ang mahigpit niyang karibal na si Floyd Mayweather Jr.

Kapwa retirado na ang dalawang boksingero, pero ayon sa beteranong sports analyst na si Atty. Ed Tolentino, puwedeng pagharapin ng Rizin ang dalawa sa isang exhibition match.

"Si Mayweather ay dating kliyente ng Rizin so maaring ito ay isang script na tinutumbok ng organization na ito kay Manny Pacquiao," ayon kay Tolentino.

Kamakailan lang inanunsiyo ni Pacquiao na pumirma siya ng one-fight deal sa Rizin. Inaasahang aakyat siyang muli sa lona sa first quarter ng 2023 matapos niyang pulbusin si DK Yoo sa isa ring exhibition nito lang nakaraang Disyembre.

"Anong purpose ng Rizin, ba't sumugal sila kay Manny Pacquiao? Ang tinutumbok nila ay 'yung Mayweather, kasi may track record na sila with Mayweather," sabi ni Tolentino.

Matatandaang nagkasagupa na si Pacquiao at Mayweather noong 2015 kung saan nagwagi ang Amerikano via unanimous decision.

Gusto sanang bumawi ng Pinoy fighter pero pareho na silang inabot ng retirement.

Ayon kay Tolentino, madaling maisaayos ang muling paghaharap ang dalawa basta may promoter na bukas-loob na magbuhos ng pera para maisagawa ang rematch.

"In an alternate dimension it is easier to get them in the ring by way of exhibition bout. Because Rizin have the money to burn," sabi ni Tolentino.

"In fact, kay Mayweather, ang laki ng binayad nila in excess of $10 million para kay Tenshin Nasukawa. Nu'ng nag-appear siya sa press conference to launch, binayaran pa siya ng $1.5 million."