Kuha mula sa official account ni OhMyV33nuss.

MAYNILA - Kalbaryo para sa maraming Pinoy ang mawalay sa pamilya ngayong holiday season na maituturing isa sa mga pinakamatagal na pagkakataong makapiling ang mga mahal sa buhay.

Ngayon, may ilang Pinoy na Mobile Legends: Bang Bang athletes at coaches na ginugol ang holiday season para siguruhing handa sila para sa pinakamalaking torneyo sa ML, na umarangkada ngayong Bagong Taon.

Kung tatanungin si Blacklist International captain Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna, isa itong munting sakripisyo, alang-alang sa pangarap na madepensahan ang kanilang titulo.

"It's all about passion talaga. If your dream is to be a champion, if you have a big goal, you have to sacrifice," ani OhMyV33nus, na nasa kaniyang ika-3 world championship appearance.

Ganito rin ang pananaw ni Danerie James "Wise" Del Rosario.

"It’s about the mindset. Because if I’m experiencing [a] holiday in the Philippines, [I will not be going to M4] and now we have M4 so we [don't] have the chance to celebrate in the Philippines. My family will understand, we will see them," aniya.

Sunod na sasabak ang mga kapwa-Pinoy na Echo Philippines, na makakalaban ang RRQ Hoshi sa Lunes, Enero 2.