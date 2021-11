MULTIMEDIA

'Three Wise Men' na bibisita kay Baby Jesus, may dalang COVID health pass

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Updated sa mga nangyayari ngayon ang mga belen o nativity scene na mabibili sa Naples, Italy. Ang mga karakter sa belen, may suot na face mask. Habang ang "Three Wise Men", may dala namang COVID-19 travel pass.

Watch more on iWantTFC