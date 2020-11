MULTIMEDIA

US President Donald Trump, umangal na may dayaan umano sa halalan

Gustong ipatigil ni US President Donald Trump ang bilangan ng boto sa katatapos lang na US presidential election. Ayon kay Trump, may nangyari raw na dayaan sa mail-in votes. Bago ito, sinabi ni Trump na siya ang nanalo sa halalan. Sa ngayon ay lamang sa electoral college votes ang kalaban ni Trump na si Joe Biden, 264-214. Kailangang makakuha ng at least 270 electoral college votes sina Biden at Trump para maideklarang panalo sa halalan.

