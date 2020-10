Millennial na computer genius, malapit nang maging santo

MULTIMEDIA

Na-beatify na ng Simbahang Katolika ang Italyanong teenager na si Blessed Carlo Acutis. Pumanaw ang 15-anyos na si Acutis noong 2006. Noong 2013, milagro umanong napagaling ng relic ni Acutis ang isang batang may sakit. Isang milagro na lamang ang kailangan na mangyari sa tulong ni Acutis at maaari na siyang maideklara bilang santo.

