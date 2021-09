MULTIMEDIA

Ano'ng nasa ilalim ng 'Well of Hell'?

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Isang grupo ng explorers ang pumasok sa tinatawag na "Well of Hell" na matatagpuan sa disyerto sa Yemen.

Ang sink hole ay itinuturing na isang natural wonder at sari-saring kuwento ang nakadikit dito.

Watch more on iWantTFC