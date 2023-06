MULTIMEDIA

New York, nabalot na ng haze dahil sa wildfires sa Canada

Nabalot ng smog at haze ang malaking bahagi ng US East Coast dahil sa malawakang wildfires sa Canada. Isa sa mga pinakaapektado ang New York, kung saan nagkulay kahel o orange na ang kalangitan sa ilang bahagi ng state dahil sa smog.

