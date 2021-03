MULTIMEDIA

Higanteng cargo ship, humarang sa Suez Canal

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Sinimulan na ang proseso sa pag-aalis sa nabalahaw na cargo ship sa Suez Canal. Ilang araw na ring naantala ang paghahatid ng kalakal at produkto dahil nakaharang sa waterway ang cargo ship na Ever Given.

Watch more in iWantTFC