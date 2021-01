MULTIMEDIA

US Capitol, nilusob ng supporters ni US President Donald Trump

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Watch more in iWantTFC

4 ang patay, habang hindi bababa sa 50 ang inaresto matapos lusubin ng mga supporter ni US President Donald Trump ang US Capitol. Ipinoprotesta nila ang pagkatalo ni Trump sa eleksyon noong Nobyembre kontra sa Democrat na si Joe Biden. Ayon kay US President-elect Joe Biden, hindi protesta kundi pag-aalsa ang gustong gawin ng mga tagasuporta ni Trump.