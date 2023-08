MULTIMEDIA

SpaceX Crew-7 mission lifts off

Cristobal Herrera-Ulashkevich, EPA-EFE

The SpaceX Crew-7 mission lifts off on a Falcon 9 rocket from Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center, Florida on Saturday. The Crew 7 mission members are Mission commander NASA astronaut Jasmin Moghbeli, Mission specialist Roscosmos cosmonaut Konstantin Borisov, Mission pilot European Space Agency astronaut Andreas Mogensen, and Mission specialist Japan Aerospace Exploration Agency astronaut Satoshi Furukawa.