Pilipinas nakilahok sa Busan Global Partnership Forum

SEOUL, SOUTH KOREA - Nakilahok ang Pilipinas sa Busan Global Partnership Forum na idinaos noong December 5-6 sa Seoul, South Korea na may temang “Delivering Better Together for Sustainable Development: Leveraging Effective Development Cooperation.”

Mga lumahok sa 2023 Busan Global Partnership Forum

Ayon pa sa embahada ng Pilipinas sa Korea, kinatawan ng ilang eksperto ang Pilipinas sa event tulad nina NEDA Undersecretary Joseph Capuno, Ms. Bing Sibal-Limjoco ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, at Mr. Jodel Dacara ng CSO Partnership for Development Effectiveness kasama si Philippine Ambassador to Korea Theresa Dizon-de Vega.

Ibinahagi ng Philippine experts ang karanasan ng bansa sa pagbibigay pagkakataon sa private sector na makiisa sa implementasyon ng mga polisiya para makamit ang Sustainable Development Goals o SDGs sa panel session ng “Effective Private Sector Engagement for Sustainable Development.”